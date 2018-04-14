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Posted 14 апреля 2018, 18:23

Published 14 апреля 2018, 18:23

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Под Ростовом ликвидировали канал поставки стероидов через Интернет

14 апреля 2018, 18:23
В Ростовской области задержали жителя Батайска за контрабанду сильнодействующих веществ, информирует региональное УМВД.

"Было установлено, что 40-летний мужчина заказал через Интернет посылку из-за границы. В ней находились флаконы с таблетками метандиенона", - сказано в публикации.

Отмечается, что подозреваемый был задержан при получении посылки. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Теперь мужчине грозит до семи лет колонии. Метандиенон — это препарат, относящийся к ряду левосторонних анаболических стероидов.

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