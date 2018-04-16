Футболист Тарасов посвятил гол в ворота "Динамо" любимой из Ростова

Матч между "Локомотивом", за который играет Дмитрий Тарасов, и Динамо" состоялся в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу и завершился победой "железнодорожников". При этом третий гол забил Тарасов. После чего он взял в руки мяч и засунул его под футболку. Под снимком с мячом в соцсети футболист написал, что очень ждет дочь, а также поблагодарил новоиспеченную супругу — ростовчанку Анастасию Костенко за то, что она всегда находится рядом.