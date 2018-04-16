Футболист Тарасов посвятил гол в ворота "Динамо" любимой из Ростова

Posted 16 апреля 2018, 12:57
Published 16 апреля 2018, 12:57
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Матч между "Локомотивом", за который играет Дмитрий Тарасов, и Динамо" состоялся в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу и завершился победой "железнодорожников". При этом третий гол забил Тарасов. После чего он взял в руки мяч и засунул его под футболку. Под снимком с мячом в соцсети футболист написал, что очень ждет дочь, а также поблагодарил новоиспеченную супругу — ростовчанку Анастасию Костенко за то, что она всегда находится рядом.
Ранее пара опубликовала серию "беременных" снимков, на которых Тарасов нежно обнимает супругу и целует ее живот.
Свадьба Тарасова и Костенко состоялась в конце января, вели торжество Виктория Лопырева и Николай Басков. Позже стало известно, что в новоиспеченной семье ожидается пополнение.
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