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Posted 16 апреля 2018, 12:57

Published 16 апреля 2018, 12:57

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Футболист Тарасов посвятил гол в ворота "Динамо" любимой из Ростова

16 апреля 2018, 12:57
Экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов посвятил свой гол в ворота "Динамо" ростовской модели Анастасии Костенко, которая носит его ребенка, об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Матч между "Локомотивом", за который играет Дмитрий Тарасов, и Динамо" состоялся в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу и завершился победой "железнодорожников". При этом третий гол забил Тарасов. После чего он взял в руки мяч и засунул его под футболку. Под снимком с мячом в соцсети футболист написал, что очень ждет дочь, а также поблагодарил новоиспеченную супругу — ростовчанку Анастасию Костенко за то, что она всегда находится рядом.

Ранее пара опубликовала серию "беременных" снимков, на которых Тарасов нежно обнимает супругу и целует ее живот.

Свадьба Тарасова и Костенко состоялась в конце января, вели торжество Виктория Лопырева и Николай Басков. Позже стало известно, что в новоиспеченной семье ожидается пополнение.

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#Общество#Новости
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