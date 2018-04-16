Стало известно имя самого богатого депутата Госдумы от Ростовской области

Согласно этой информации, доходы Чернышева составили в минувшем году 9,9 миллиона рублей, что на 3,8 миллиона рублей меньше, чем в 2016 году. Также депутату принадлежат две квартиры, общая площадь которых превышает 300 квадратных метров, два нежилых помещения площадью 124,6 "квадрата", два земельных участка и садовый дом на 68,5 квадратных метра. В совместном владении с супругой у них имеется дом площадью 771,5 "квадрата" и участок земли на две тысячи квадратных метров. Кроме того, в собственности бывшего мэра Ростова имеется три гаража и место на подземном паркинге, автомобили Porsche Cayenne S и ГАЗ-21Р, мотороллер Yamaha YFA-125.