Стало известно имя самого богатого депутата Госдумы от Ростовской области

Posted 16 апреля 2018, 13:39
Published 16 апреля 2018, 13:39
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Согласно этой информации, доходы Чернышева составили в минувшем году 9,9 миллиона рублей, что на 3,8 миллиона рублей меньше, чем в 2016 году. Также депутату принадлежат две квартиры, общая площадь которых превышает 300 квадратных метров, два нежилых помещения площадью 124,6 "квадрата", два земельных участка и садовый дом на 68,5 квадратных метра. В совместном владении с супругой у них имеется дом площадью 771,5 "квадрата" и участок земли на две тысячи квадратных метров. Кроме того, в собственности бывшего мэра Ростова имеется три гаража и место на подземном паркинге, автомобили Porsche Cayenne S и ГАЗ-21Р, мотороллер Yamaha YFA-125.
Второе место в рейтинге богатых донских депутатов досталось Алексею Кобилеву, который также является членом "Единой России". В 2017 году его доход составил 6,7 миллиона рублей, сократившись на 4,2 миллиона по сравнению с 2016 годом. Ему принадлежат семь квартир, два гаража, пять нежилых зданий, 11 участков земли, четыре жилых дома, два овощехранилища, а также автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai. Кроме того, у Кобилева в долевой собственности имеется два нежилых помещения, земельный участок под зданием, гараж и два жилых дома.
На третьем месте оказался единоросс Виктор Водолацкий, заработавший 5,3 миллиона рублей. По сравнению с 2016 годом доходы Виктора Водолацкого снизились всего на 100 тысяч рублей. Вместе с женой депутат владеет квартирой и местом в гаражно-строительном кооперативе.
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