Сингапурская компания увеличила долю в "Казино Сочи" на 45 млн рублей

Posted 17 апреля 2018, 07:40
Published 17 апреля 2018, 07:40
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Как отмечено в документах, доля "Сильверрон интернэшнл пте.лтд" в ООО "Домейн" увеличилась с 600 миллионов рублей до 645 миллионов 13 апреля. Пресс-служба "Казино Сочи" отказалась комментировать это увеличение.
Также представители казино сообщили, что ранее появившаяся в СМИ информация о наличии у компании многомиллионных долгов по налогам и об исполнительных производствах является недостоверной.
Компания "Сильверрон интернэшнл пте.лтд" является единственным владельцем ООО "Домейн". Также ей принадлежат 90% ООО "Роял", в которое входит одноименный развлекательный комплекс в Сочи.