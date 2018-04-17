Сингапурская компания увеличила долю в "Казино Сочи" на 45 млн рублей

Как отмечено в документах, доля "Сильверрон интернэшнл пте.лтд" в ООО "Домейн" увеличилась с 600 миллионов рублей до 645 миллионов 13 апреля. Пресс-служба "Казино Сочи" отказалась комментировать это увеличение.