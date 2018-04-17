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Posted 17 апреля 2018, 07:40

Published 17 апреля 2018, 07:40

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Сингапурская компания увеличила долю в "Казино Сочи" на 45 млн рублей

17 апреля 2018, 07:40
Сингапурская компания "Сильверрон интернэшнл пте.лтд" (Silveron International) на 45 миллионов рублей увеличила свою долю в уставном капитале ООО "Домейн", которой принадлежит "Казино Сочи", следует из документов, которыми располагает RostovGazeta.

Как отмечено в документах, доля "Сильверрон интернэшнл пте.лтд" в ООО "Домейн" увеличилась с 600 миллионов рублей до 645 миллионов 13 апреля. Пресс-служба "Казино Сочи" отказалась комментировать это увеличение.

Также представители казино сообщили, что ранее появившаяся в СМИ информация о наличии у компании многомиллионных долгов по налогам и об исполнительных производствах является недостоверной.

Компания "Сильверрон интернэшнл пте.лтд" является единственным владельцем ООО "Домейн". Также ей принадлежат 90% ООО "Роял", в которое входит одноименный развлекательный комплекс в Сочи.

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