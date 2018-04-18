Наезды террористов на толпы пешеходов могут применить и в России – эксперт

Во вторник в Ростовской области поймали и обезвредили трех террористов, которые готовили террористический акт на территории региона. Один из них подорвал себя на месте. При них были найдены оружие и боеприпасы. В ФСБ не сообщают место, где были пойманы преступники.
"Сейчас, на мой взгляд, нужно опасаться того явления, которое в последнее время расцветает в Европе – это так называемые единичные террористические акты, или индивидуальные террористические акты. Человек, грубо говоря, садится за руль грузового автомобиля и едет в место скопления людей: на ярмарку, на торговые улицы, на празднование, парад и так далее, и осуществляет наезд на пешеходов", - рассказал Топорнин.
По его словам, сейчас это самый распространенный вид террора, который ранее был совершен в таких европейских странах, как Швеция, Франция, Германия. По мнению эксперта, самое сложное в этой ситуации – это предотвратить такой террористический акт. "Индивидуальный теракт предотвратить сложнее, потому что он возникает всегда неожиданно. Человек, который его осуществляет, осуществляет минимум контактов, он практически не находится в публичном пространстве. Получается, что даже ячейку иногда проще обезвредить, чем индивидуального террориста", - полагает Топорнин.