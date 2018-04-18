rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Наезды террористов на толпы пешеходов могут применить и в России – эксперт

18 апреля 2018, 09:16
Террористы в России могут применить наезды на толпы пешеходов в качестве метода совершения террористического акта в преддверии чемпионата мира по футболу по аналогии с рядом европейских стран, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Во вторник в Ростовской области поймали и обезвредили трех террористов, которые готовили террористический акт на территории региона. Один из них подорвал себя на месте. При них были найдены оружие и боеприпасы. В ФСБ не сообщают место, где были пойманы преступники.

"Сейчас, на мой взгляд, нужно опасаться того явления, которое в последнее время расцветает в Европе – это так называемые единичные террористические акты, или индивидуальные террористические акты. Человек, грубо говоря, садится за руль грузового автомобиля и едет в место скопления людей: на ярмарку, на торговые улицы, на празднование, парад и так далее, и осуществляет наезд на пешеходов", - рассказал Топорнин.

По его словам, сейчас это самый распространенный вид террора, который ранее был совершен в таких европейских странах, как Швеция, Франция, Германия. По мнению эксперта, самое сложное в этой ситуации – это предотвратить такой террористический акт. "Индивидуальный теракт предотвратить сложнее, потому что он возникает всегда неожиданно. Человек, который его осуществляет, осуществляет минимум контактов, он практически не находится в публичном пространстве. Получается, что даже ячейку иногда проще обезвредить, чем индивидуального террориста", - полагает Топорнин.

Материалы по теме
Активизация террористов может быть связана с ЧМ-2018 в Ростове"Спящие" ячейки террористов продолжают действовать в России – эксперт
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28