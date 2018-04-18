Наезды террористов на толпы пешеходов могут применить и в России – эксперт

По его словам, сейчас это самый распространенный вид террора, который ранее был совершен в таких европейских странах, как Швеция, Франция, Германия. По мнению эксперта, самое сложное в этой ситуации – это предотвратить такой террористический акт. "Индивидуальный теракт предотвратить сложнее, потому что он возникает всегда неожиданно. Человек, который его осуществляет, осуществляет минимум контактов, он практически не находится в публичном пространстве. Получается, что даже ячейку иногда проще обезвредить, чем индивидуального террориста", - полагает Топорнин.