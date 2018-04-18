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Posted 18 апреля 2018, 14:06

Published 18 апреля 2018, 14:06

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

Отменить субсидии на комбайны из других регионов хотят в Ростовской области

18 апреля 2018, 14:06
Запретить выдавать субсидии на покупку зерноуборочной техники, произведенной за границами Ростовской области, хотят для местных животноводов, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"Сейчас депутатами обсуждается предложение ограничить зерноуборочную технику, которую можно покупать по субсидии. Это должно распространяться на всю технику, произведенную в Ростовской области. Чтобы мы не субсидировали комбайны, производимые в других регионах", – сообщил он.

В 2017 году в рамках субсидий для животноводческих хозяйств, по словам спикера, было приобретено 113 зерноуборочных комбайнов, 51 трактор и около 130 единиц прочей техники.

"В 2018 году 343 миллиона выделено на эти цели, но потребность в субсидиях еще остается", – заметил он.

Спикер выразил надежду, что в бюджете области к концу года появится возможность удовлетворить оставшихся животноводов в части субсидий.

В настоящее время на территории РФ действуют субсидии на сельскохозяйственную технику отечественного производства. Предприятия получают деньги из госбюджета, чтобы впоследствии продавать сельхозтоваропроизводителям технику дешевле на 15-20%.

В Ростовской области один производитель сельскохозяйственной техники – завод "Ростсельмаш".

#Экономика#Новости
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