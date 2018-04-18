Отменить субсидии на комбайны из других регионов хотят в Ростовской области

"Сейчас депутатами обсуждается предложение ограничить зерноуборочную технику, которую можно покупать по субсидии. Это должно распространяться на всю технику, произведенную в Ростовской области. Чтобы мы не субсидировали комбайны, производимые в других регионах", – сообщил он.