Отменить субсидии на комбайны из других регионов хотят в Ростовской области

Posted 18 апреля 2018, 14:06
Published 18 апреля 2018, 14:06
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
"Сейчас депутатами обсуждается предложение ограничить зерноуборочную технику, которую можно покупать по субсидии. Это должно распространяться на всю технику, произведенную в Ростовской области. Чтобы мы не субсидировали комбайны, производимые в других регионах", – сообщил он.
В 2017 году в рамках субсидий для животноводческих хозяйств, по словам спикера, было приобретено 113 зерноуборочных комбайнов, 51 трактор и около 130 единиц прочей техники.
"В 2018 году 343 миллиона выделено на эти цели, но потребность в субсидиях еще остается", – заметил он.
Спикер выразил надежду, что в бюджете области к концу года появится возможность удовлетворить оставшихся животноводов в части субсидий.
В настоящее время на территории РФ действуют субсидии на сельскохозяйственную технику отечественного производства. Предприятия получают деньги из госбюджета, чтобы впоследствии продавать сельхозтоваропроизводителям технику дешевле на 15-20%.
В Ростовской области один производитель сельскохозяйственной техники – завод "Ростсельмаш".
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