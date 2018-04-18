Сенаторы Совета Федерации от Ростовской области в 2017 году не разбогатели

Так, доход заместителя председателя Совета Федерации, курирующего деятельность комитетов Совфеда по подготовке законопроектов, по подготовке вопросов для заслушивания на заседаниях Совета, Евгения Бушмина в 2017 году сократился на два миллиона рублей по сравнению с 2016 годом и составил 7,4 миллиона рублей. При этом заработок несовершеннолетнего сына сенатора составил 1,5 миллиона рублей. Во владении у Бушмина имеются земельный участок площадью 24,6 тысячи "квадратов", квартира площадью 212 квадратных метров и жилой дом площадью 260 квадратных метров. На ребенка сенатора оформлено три квартиры, общая площадь которых составляет 412 квадратных метров. Также Бушмину принадлежит автомобиль Mersedes Benz GL-400.