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Posted 18 апреля 2018, 10:15

Published 18 апреля 2018, 10:15

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Сенаторы Совета Федерации от Ростовской области в 2017 году не разбогатели

18 апреля 2018, 10:15
Заработки представителей высшей палаты парламента — Совета Федерации — от Ростовской области Евгения Бушмина и Леонида Тягачева в 2017 году не стали выше, следует из отчетов сенаторов о доходах.

Так, доход заместителя председателя Совета Федерации, курирующего деятельность комитетов Совфеда по подготовке законопроектов, по подготовке вопросов для заслушивания на заседаниях Совета, Евгения Бушмина в 2017 году сократился на два миллиона рублей по сравнению с 2016 годом и составил 7,4 миллиона рублей. При этом заработок несовершеннолетнего сына сенатора составил 1,5 миллиона рублей. Во владении у Бушмина имеются земельный участок площадью 24,6 тысячи "квадратов", квартира площадью 212 квадратных метров и жилой дом площадью 260 квадратных метров. На ребенка сенатора оформлено три квартиры, общая площадь которых составляет 412 квадратных метров. Также Бушмину принадлежит автомобиль Mersedes Benz GL-400.

Сенатор Леонид Тягачев, который является членом Совфеда по международным делам, заработал в 2017 году 4,9 миллиона рублей, что соответствует уровню его доходов в 2016 году. На него оформлена треть квартиры, площадь которой составляет 96 "квадратов", а также в пользовании у сенатора имеется квартира площадью 180 "квадратов". Автомобиля у Тягачева нет.

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#Экономика#Новости
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