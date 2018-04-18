"Спящие" ячейки террористов продолжают действовать в России – эксперт

Во вторник в Ростовской области была обезврежена одна из таких ячеек. Троих террористов задержали в регионе, один из них покончил жизнь самоубийством. При них было оружие и боеприпасы, задержанные готовили теракт, считают силовики.
"Ячейки спящие или автономные есть, ни на секунду нельзя расслабляться. Особенно в современной международной обстановке. ФСБ докладывала о том, что на стороне ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ред.) в Сирии и Ираке есть российские граждане, которые по своим убеждениям поехали воевать за этих террористов. Сейчас мы знаем, что большая часть террористических группировок на территории этих стран уничтожена. Но уничтожены структура и связи. Сами террористы никуда не делись, многие из них живы и прекрасно себя чувствуют, просто ушли в тень. Многие из них начали возвращаться на родину", - сказал Топорнин.
Эксперт считает, что по возвращении на родину эти террористы не теряют связи с центром, "с теми идейными вдохновителями, которые руководители их действиями в Сирии". "Они и сегодня получают указания из центра, если нужно организовать теракт", - отметил эксперт.
По его словам, излишняя информация, которая будет обнародована об этих структурах, может повредить следствию. "Щупальца этой ячейки тянутся за границу. Я не могу точно сказать, в какую страну, но совершенно ясно, что эта ячейка серьезная, подготовленная, и это их не остановит. У них есть руководители, они получают финансирование. Выдавать всю информацию – это, во-первых, породит определенные домыслы и слухи, создаст нервную обстановку, а, во-вторых, может быть, спугнет спящих террористов", - считает эксперт.