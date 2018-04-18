"Спящие" ячейки террористов продолжают действовать в России – эксперт

"Ячейки спящие или автономные есть, ни на секунду нельзя расслабляться. Особенно в современной международной обстановке. ФСБ докладывала о том, что на стороне ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ред.) в Сирии и Ираке есть российские граждане, которые по своим убеждениям поехали воевать за этих террористов. Сейчас мы знаем, что большая часть террористических группировок на территории этих стран уничтожена. Но уничтожены структура и связи. Сами террористы никуда не делись, многие из них живы и прекрасно себя чувствуют, просто ушли в тень. Многие из них начали возвращаться на родину", - сказал Топорнин.