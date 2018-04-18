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Posted 18 апреля 2018, 08:06

Published 18 апреля 2018, 08:06

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Жителя Ростовской области будут судить за убийство кабана

18 апреля 2018, 08:06
В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении жителя Зерноградского района за незаконную охоту, информирует региональная прокуратура.

"Следствие установило, что в феврале 2017 года мужчина охотился на территории района. Однако разрешения на эту деятельность у него не было", - сказано в публикации.

Отмечается, что охотник был задержан. В его машине нашли самку дикого кабана. Размер ущерба государству составил 75 тысяч рублей.

Мужчина не признал вину и не возместил ущерб. Дело направили в суд для рассмотрения по существу, максимальное наказание - шесть месяцев ареста.

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