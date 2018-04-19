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Posted 19 апреля 2018, 09:05

Published 19 апреля 2018, 09:05

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Массовые отключения воды пройдут в Ростове

19 апреля 2018, 09:05
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону из-за проведения технических работ на день отключат водоснабжение на нескольких улицах, информирует горадминистрация.

Ограничения будут действовать с 08.00 мск 25 апреля по 03.00 26 апреля. Воды не будет по улицам Ленина, Ларина, Фурмановская, Погодина, Шеболдаева, в поселках Автосборочный, Северный, на площади Второй Пятилетки.

Кроме того, 25 апреля с 08.00 до 00.00 воду отключат в переулке Университетский, на проспекте Сиверса, улицах Максима Горького и Большая Садовая.

В этот период специалисты проведут технические работы. Кроме того, в четверг в городе отключили электричество на нескольких улицах.

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#Город#Новости Ростова#Новости
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