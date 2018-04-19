Массовые отключения воды пройдут в Ростове

Posted 19 апреля 2018, 09:05
Published 19 апреля 2018, 09:05
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
Ограничения будут действовать с 08.00 мск 25 апреля по 03.00 26 апреля. Воды не будет по улицам Ленина, Ларина, Фурмановская, Погодина, Шеболдаева, в поселках Автосборочный, Северный, на площади Второй Пятилетки.
Кроме того, 25 апреля с 08.00 до 00.00 воду отключат в переулке Университетский, на проспекте Сиверса, улицах Максима Горького и Большая Садовая.
В этот период специалисты проведут технические работы. Кроме того, в четверг в городе отключили электричество на нескольких улицах.
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