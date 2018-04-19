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Множество нарушений на Туапсинском нефтезаводе нашел Ростехнадзор

19 апреля 2018, 09:17
Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" за нарушения, обнаруженные Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, следует из документов в электронной картотеке.

Из материалов дела следует, что в ходе проверки в ноябре 2016 года Ростехнадзор выявил, что строительство инженерной базы ремонтно-механического цеха предприятием ведется с нарушением градостроительных норм. В частности, вопреки проектной документации, на строительном объекте отсутствовало оборудование для приготовления цементно-песчанных растворов и бетонных смесей, отмостки вокруг здания, которые должны были быть выполнены из асфальтобетона по факту оказались сделаны из бетона, здание было облицовано вентилируемым фасадом из кассет вместо стеновых сандвич-панелей. Кроме того, обнаружены и другие нарушения.

Предприятию было выдано предписание на устранение всех нарушений, однако они так и не были устранены в полной мере.

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