Множество нарушений на Туапсинском нефтезаводе нашел Ростехнадзор

Из материалов дела следует, что в ходе проверки в ноябре 2016 года Ростехнадзор выявил, что строительство инженерной базы ремонтно-механического цеха предприятием ведется с нарушением градостроительных норм. В частности, вопреки проектной документации, на строительном объекте отсутствовало оборудование для приготовления цементно-песчанных растворов и бетонных смесей, отмостки вокруг здания, которые должны были быть выполнены из асфальтобетона по факту оказались сделаны из бетона, здание было облицовано вентилируемым фасадом из кассет вместо стеновых сандвич-панелей. Кроме того, обнаружены и другие нарушения.