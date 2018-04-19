Проект "Бизнес класс" от Сбербанка собрал 25 тыс предпринимателей на юге РФ

Чтобы пройти обучение по программе "Бизнес-класс" необходимо зарегистрироваться на сайте business-class.pro. Пилотный проект "Бизнес класс" был запущен в Татарстане два года назад, после чего был успешно реализован в 36 российских регионах. За все это время в программе приняли участие 202 тысячи жителей нашей страны и более половины из них отметили, что видят значимые изменения в бизнесе после завершения проекта.