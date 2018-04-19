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Проект "Бизнес класс" от Сбербанка собрал 25 тыс предпринимателей на юге РФ

19 апреля 2018, 17:47
Свыше 25 тысяч жителей юга России решили принять участие в бесплатном проекте для развития субъектов микро- и малого предпринимательства "Бизнес класс", запущенном Сбербанком и Google.

Проект рассчитан как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только задумался о том, чтобы начать свое дело и реализуется в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Адыгея.

В программу входят обучающие модули в режиме онлайн, а также четыре практических мастер-класса, которые пройдут в офлайн. По словам директора по взаимодействию с госорганами "Google Россия" Марины Жунич, благодаря программе "Бизнес класс" у предпринимателей появилась возможность получить знания о развитии бизнеса от опытных экспертов.

Принять участие в проекте может каждый, у кого есть доступ к сети Интернет и кто задумывается о развитии своего бизнеса.

"У тех, кто уже прошел обучающие модули, возникают новые идеи по развитию собственного дела, оптимизации рисков, расширению рынка сбыта", - подчеркивает председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов. После прохождения всех обучающих модулей опытные предприниматели получат новые инструменты, необходимые для того, чтобы вывести собственное дело на новый уровень, а новички — понимание бизнес-процессов, практические знания и пошаговый бизнес-план.

Чтобы пройти обучение по программе "Бизнес-класс" необходимо зарегистрироваться на сайте business-class.pro. Пилотный проект "Бизнес класс" был запущен в Татарстане два года назад, после чего был успешно реализован в 36 российских регионах. За все это время в программе приняли участие 202 тысячи жителей нашей страны и более половины из них отметили, что видят значимые изменения в бизнесе после завершения проекта.

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