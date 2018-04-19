rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля 2018, 06:27

Published 19 апреля 2018, 06:27

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовчанка победила на международном турнире по вольной борьбе

19 апреля 2018, 06:27
Спортсменке из Ростова-на-Дону Натии Сванидзе удалось одержать победу в международном турнире по вольной борьбе, информирует городская администрация.

"Свандзе выступала в составе сборной РФ. Она боролась в категории до 48 килограммов, ей удалось стать победительницей соревнований", - сказано в публикации.

Отмечается, что турнир состоялся в Испании. Кроме того, в Армавире прошло первенство ЮФО по самбо. Бронзовые медали завоевали Амина Тебуева и Полина Тищенко.

Ранее ростовчанка стала бронзовым призером чемпионата РФ по фехтованию на колясках.

р1

Вы занимаетесь спортом?
Проголосовало: 0 чел.
#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика