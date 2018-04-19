Ростовчанка победила на международном турнире по вольной борьбе

Posted 19 апреля 2018, 06:27
Published 19 апреля 2018, 06:27
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Свандзе выступала в составе сборной РФ. Она боролась в категории до 48 килограммов, ей удалось стать победительницей соревнований", - сказано в публикации.
Отмечается, что турнир состоялся в Испании. Кроме того, в Армавире прошло первенство ЮФО по самбо. Бронзовые медали завоевали Амина Тебуева и Полина Тищенко.
Ранее ростовчанка стала бронзовым призером чемпионата РФ по фехтованию на колясках.
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