В Ростовской области с 21 апреля изменят расписание 13 электричек

Posted 19 апреля 2018, 13:47
Published 19 апреля 2018, 13:47
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
На сутки, 21 апреля, на 10 минут позже, в 12.30 мск, будет оправлять поезд №6160 Ростов - Усть-Донецкая.
С 21 апреля по 2 мая электричка №6364 Чертково - Глубокая будет отправляться в 12.44 мск, прибывать в 15.12 мск, поезд №6363 Глубокая - Лихая отправляться в 18.47 мск вместо 18.06 мск, поезд №6357 Лихая - Глубокая отправляться на 1 минуту раньше обычного, в 17.38 мск.
С 22 апреля по 2 мая поезд №6162 назначением Лихая – Ростов отправляться на 5 минут позже, в 03.09 мск, №6162 Лихая – Ростов изменит время отправления на 05.40 мск, №6872 Ростов – Степная будет уходить на 4 минуты позже, в 07.54мск.
С 27 по 29 апреля №6872 назначением Ростов – Степная будет отправляться в 16.05 мск, №6158 Каменоломни – Ростов в 19.52 мск, №№6515, 6163 и 6667 Ростов - Лихая будут отходить в 15.46, 17.20 и 18.31 мск соответственно.
В эти же дни поезд №6615 Лихая - Глубокая будет задерживаться на 4 минуты и отправляться в 19.06 мск.
С 28 по 30 апреля электрички №6160 и 6516 Лихая - Ростов будут отходить на несколько минут раньше, в 07.58 и 05.34 мск. Поезд №6157 из Ростова до Лихой изменит время отправления на 07.32 мск.
На сутки 29 апреля изменится расписание электричек №6052 Ростов - Степная, которая будет отправляться в 12.54 мск и №6174 Ростов - Орловка-Кубанская, которая будет отходить в 13.03 мск.
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