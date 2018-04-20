Банкротство "Донреко" грозит отключениями воды городам Ростовской области

Исходя из протокола собрания кредиторов, задолженность компании составляет 508,4 миллиона рублей. Кредиторы приняли решение о приостановлении хозяйственной деятельности "Донреко" в течение трех дней с 16 апреля 2018 года. При этом в обязанности конкурсного управляющего входит донесение решения кредиторов до региональных и муниципальных властей, чтобы они приняли меры по организации водоснабжения и водоотведения новым лицом и по выбору иной гарантирующей организации.