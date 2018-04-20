Банкротство "Донреко" грозит отключениями воды городам Ростовской области

Posted 20 апреля 2018, 06:08
Published 20 апреля 2018, 06:08
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Из информации на сайте ООО "Донреко" следует, что компания снабжает питьевой водой и обеспечивает пользование канализацией жителей области на территории городов Новошахтинск, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Зерноград, Белая Калитва, а также других населенных пунктов Ростовской области.
Исходя из протокола собрания кредиторов, задолженность компании составляет 508,4 миллиона рублей. Кредиторы приняли решение о приостановлении хозяйственной деятельности "Донреко" в течение трех дней с 16 апреля 2018 года. При этом в обязанности конкурсного управляющего входит донесение решения кредиторов до региональных и муниципальных властей, чтобы они приняли меры по организации водоснабжения и водоотведения новым лицом и по выбору иной гарантирующей организации.
В настоящее время ряд муниципальных компаний, УК и ТСЖ пытаются обжаловать решение кредиторов "Донреко" в Арбитражном суде. Из информации сайта "Электронное правосудие" следует, что только 17 апреля к компании было подано 18 новых исков.
По информации СПАРК, ООО "Донская региональная компания" начала свою деятельность в 2011 году. По итогам 2016 года убытки "Донреко" превысили 321,1 миллиона рублей, увеличившись за год на 100 миллионов рублей.
Компания была признана банкротом по требованию более чем 20 муниципальных и частных компаний в 2015 году.
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