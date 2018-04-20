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Posted 20 апреля 2018, 11:45

Published 20 апреля 2018, 11:45

Modified 1 октября, 13:13

Updated 1 октября, 13:13

Беседки на крыше аэропорта Платов в Ростове построят для VIP-пассажиров

20 апреля 2018, 11:45
Сюжет
Новости Ростова
VIP-пассажиры Платова в Ростове смогут воспользоваться специальными беседками, которые будут установлены на крыше аэропорта, об этом сообщается в документах на портале госзакупок.

Так, АО "РОСТОВАЭРОИНВЕСТ" объявила запрос предложений на выполнение работ по изготовлению и монтажу беседок на кровлю VIP-терминала. Максимальная стоимость контракта составляет четыре миллиона рублей.

Потенциальному подрядчику необходимо будет изготовить и установить беседки до 1 июня 2018 года. При этом он должен будет обеспечить гарантийный срок на свою работу — два года.

Подрядчика определят 21 мая 2018 года.

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#Экономика#Новости Ростова#Новости
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