Беседки на крыше аэропорта Платов в Ростове построят для VIP-пассажиров

Posted 20 апреля 2018, 11:45
Published 20 апреля 2018, 11:45
Modified 1 октября, 13:13
Updated 1 октября, 13:13
Так, АО "РОСТОВАЭРОИНВЕСТ" объявила запрос предложений на выполнение работ по изготовлению и монтажу беседок на кровлю VIP-терминала. Максимальная стоимость контракта составляет четыре миллиона рублей.
Потенциальному подрядчику необходимо будет изготовить и установить беседки до 1 июня 2018 года. При этом он должен будет обеспечить гарантийный срок на свою работу — два года.
Подрядчика определят 21 мая 2018 года.
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