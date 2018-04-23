Газоснабжение появилось в заповеднике "Ростовский"

Posted 23 апреля 2018, 09:32
Published 23 апреля 2018, 09:32
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Год назад на территории павильона был открыт информационный павильон визит-центра. Сюда приезжают тысячи туристов из РФ", - говорится в публикации.
Отмечается, что газоснабжение обеспечит круглогодичное отопление здания. Это поможет привлечь посетителей в любое время года.
Газопровод был возведен от поселка Волочаевского, его длина превысила один километр. "Ростовский" - это единственный заповедник в Европе, который сохраняет эталонную степную природу.
В честь мероприятия был зажжен символический факел.
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