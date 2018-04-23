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Posted 23 апреля 2018, 09:32

Published 23 апреля 2018, 09:32

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Газоснабжение появилось в заповеднике "Ростовский"

23 апреля 2018, 09:32
В Орловском районе Ростовской области ввели в эксплуатацию систему газоснабжения визит-центра заповедника "Ростовский", информирует правительство региона.

"Год назад на территории павильона был открыт информационный павильон визит-центра. Сюда приезжают тысячи туристов из РФ", - говорится в публикации.

Отмечается, что газоснабжение обеспечит круглогодичное отопление здания. Это поможет привлечь посетителей в любое время года.

Газопровод был возведен от поселка Волочаевского, его длина превысила один километр. "Ростовский" - это единственный заповедник в Европе, который сохраняет эталонную степную природу.

В честь мероприятия был зажжен символический факел.

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