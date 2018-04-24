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Posted 24 апреля 2018, 00:33

Published 24 апреля 2018, 00:33

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Ученые: некоторые растения могут находиться в спячке под землей 20 лет

24 апреля 2018, 00:33
Исследователи из Сассекского университета в Великобритании обнаружили, что некоторые виды растений могут находиться под землей в спячке несколько десятилетий, пишет портал dni24.com.

Всего ученые выявили 114 видов таких растений, которые относятся к 24 семействам. Они могут впадать в состояние анабиоза, чтобы пережить неблагоприятные условия окружающей среды и получить в будущем более выгодные позиции в выживаемости вида в долгосрочной перспективе. Так, отдельные представители класса орхидных могут впадать в спячку, которая длится несколько лет, чтобы потом взойти в более благоприятных условиях.

В связи с этим биологи сделали выводы, что растения могут оценивать риски выживаемости с учетом факторов окружающей среды. При наступлении неблагоприятного времени, растения предпочитают давать всходы позднее, находясь в земле, проводя нетрадиционный фотосинтез без участия солнечного света.

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