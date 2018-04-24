Ученые: некоторые растения могут находиться в спячке под землей 20 лет

Всего ученые выявили 114 видов таких растений, которые относятся к 24 семействам. Они могут впадать в состояние анабиоза, чтобы пережить неблагоприятные условия окружающей среды и получить в будущем более выгодные позиции в выживаемости вида в долгосрочной перспективе. Так, отдельные представители класса орхидных могут впадать в спячку, которая длится несколько лет, чтобы потом взойти в более благоприятных условиях.