В Ростовской области ввели ежесуточный контроль за подготовкой к ЧМ-2018

Posted 24 апреля 2018, 12:05
Published 24 апреля 2018, 12:05
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Голубев поучаствовал в совещании, которое провел зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко. На нем обсуждался ход подготовки российских регионов.
"Сейчас завершены мероприятия федеральной программы подготовки по гостиничной, дорожно-транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуре", - заявил Голубев. Он добавил, что полностью подготовлены две тренировочные площадки - стадионы "Олимп-2" и "Локомотив".
Также до конца мая будут завершены строительные работы по резервной площадке на "СКА". Напомним, ЧМ пройдет летом 2018 года. В Ростове организуют пять матчей.
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