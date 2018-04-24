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Posted 24 апреля 2018, 12:05

Published 24 апреля 2018, 12:05

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Ростовской области ввели ежесуточный контроль за подготовкой к ЧМ-2018

24 апреля 2018, 12:05
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что ввел ежесуточный контроль за подготовкой к ЧМ по футболу 2018 года, информирует правительство региона.

Голубев поучаствовал в совещании, которое провел зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко. На нем обсуждался ход подготовки российских регионов.

"Сейчас завершены мероприятия федеральной программы подготовки по гостиничной, дорожно-транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуре", - заявил Голубев. Он добавил, что полностью подготовлены две тренировочные площадки - стадионы "Олимп-2" и "Локомотив".

Также до конца мая будут завершены строительные работы по резервной площадке на "СКА". Напомним, ЧМ пройдет летом 2018 года. В Ростове организуют пять матчей.

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