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Posted 24 апреля 2018, 06:15

Published 24 апреля 2018, 06:15

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

Житель Ростовской области расстрелял пенсионера и оставил тело в свинарнике

24 апреля 2018, 06:15
В Ростовской области арестовали жителя Зимовниковского района, который из ружья застрелил мужчину и спрятал тело в свинарнике, информирует региональное УСКР.

"В ночь на 20 апреля в хуторе Савоськин мужчина на почве личных неприязненных отношений несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в 65-летнего знакомого. Последний скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавший взял садовую тачку и перевез тело в свинарник, после чего скрылся. Нарушителя удалось задержать, сейчас он находится под стражей.

По факту убийства завели уголовное дело. Максимальное наказание - 15 лет колонии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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