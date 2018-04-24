Житель Ростовской области расстрелял пенсионера и оставил тело в свинарнике

Posted 24 апреля 2018, 06:15
Published 24 апреля 2018, 06:15
Modified 1 октября, 13:06
Updated 1 октября, 13:06
"В ночь на 20 апреля в хуторе Савоськин мужчина на почве личных неприязненных отношений несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в 65-летнего знакомого. Последний скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нападавший взял садовую тачку и перевез тело в свинарник, после чего скрылся. Нарушителя удалось задержать, сейчас он находится под стражей.
По факту убийства завели уголовное дело. Максимальное наказание - 15 лет колонии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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