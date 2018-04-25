rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Минспорт РФ настаивает на восстановлении российских атлетов

25 апреля 2018, 13:16
Министр спорта России Павел Колобков провел переговоры с главой Международной федерацией легкой атлетики Себастьяном Коу.

Основная тема встречи – восстановление полномочий Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает rns.online. В таком формате встреча Коу и Колобкова прошла впервые за последний год, она продлилась более двух часов. Глава Минспорта РФ уверен, что федерация полностью готова к восстановлению, так как выполнила все требования международных спортивных органов.

Напомним, в 2015 года из-за истории с допингом в отставку подал глава ВФЛА Дмитрий Балахничев. Деятельность федерации была временно приостановлена. Еще в марте 2018 года Международная федерация легкой атлетики отказала ВФЛА в восстановлении полномочий. Среди основных причин отказа – непризнание российскими властями «институциональной системы употребления допинга», а также отсутствие полного списка спортсменов, которые нарушили правила.

Если Всероссийская федерация легкой атлетики не предпримет никаких шагов для урегулирования ситуации, то отечественным спортсменам могут вообще отказать в участии в соревнованиях международного уровня. Даже под нейтральным флагом.

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28