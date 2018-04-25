Минспорт РФ настаивает на восстановлении российских атлетов

Основная тема встречи – восстановление полномочий Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает rns.online. В таком формате встреча Коу и Колобкова прошла впервые за последний год, она продлилась более двух часов. Глава Минспорта РФ уверен, что федерация полностью готова к восстановлению, так как выполнила все требования международных спортивных органов.
Напомним, в 2015 года из-за истории с допингом в отставку подал глава ВФЛА Дмитрий Балахничев. Деятельность федерации была временно приостановлена. Еще в марте 2018 года Международная федерация легкой атлетики отказала ВФЛА в восстановлении полномочий. Среди основных причин отказа – непризнание российскими властями «институциональной системы употребления допинга», а также отсутствие полного списка спортсменов, которые нарушили правила.
Если Всероссийская федерация легкой атлетики не предпримет никаких шагов для урегулирования ситуации, то отечественным спортсменам могут вообще отказать в участии в соревнованиях международного уровня. Даже под нейтральным флагом.