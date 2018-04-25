Минспорт РФ настаивает на восстановлении российских атлетов

Основная тема встречи – восстановление полномочий Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает rns.online. В таком формате встреча Коу и Колобкова прошла впервые за последний год, она продлилась более двух часов. Глава Минспорта РФ уверен, что федерация полностью готова к восстановлению, так как выполнила все требования международных спортивных органов.