Обслуживающий банкоматы дончанин украл 300 тыс руб и потратил их на игры

Posted 25 апреля 2018, 14:27
Published 25 апреля 2018, 14:27
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Владелец терминалов проводил инкассацию и заметил, что не хватает 300 тысяч рублей. Он обратился в полицию", - говорится в публикации.
Полицейские осмотрели места происшествий и выяснили, что следов взлома на устройствах нет. Подозреваемым оказался мужчина, который обслуживал терминалы.
Фигурант сделал дубликаты ключей и в течение нескольких дней забирал деньги из устройств. Подозрения у прохожих он не вызвал. Все средства мужчина потратил на игровые автоматы.
По факту кражи завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.
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