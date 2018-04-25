Обслуживающий банкоматы дончанин украл 300 тыс руб и потратил их на игры

Сюжет Новости Ростова

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении жителя Зернограда, который из нескольких терминалов украл деньги и потратил их на игровые автоматы, информирует региональное УМВД.

"Владелец терминалов проводил инкассацию и заметил, что не хватает 300 тысяч рублей. Он обратился в полицию", - говорится в публикации. Полицейские осмотрели места происшествий и выяснили, что следов взлома на устройствах нет. Подозреваемым оказался мужчина, который обслуживал терминалы. Фигурант сделал дубликаты ключей и в течение нескольких дней забирал деньги из устройств. Подозрения у прохожих он не вызвал. Все средства мужчина потратил на игровые автоматы. По факту кражи завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет пять лет колонии. р1