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Posted 25 апреля 2018, 14:27

Published 25 апреля 2018, 14:27

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Обслуживающий банкоматы дончанин украл 300 тыс руб и потратил их на игры

25 апреля 2018, 14:27
Сюжет
Новости Ростова
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении жителя Зернограда, который из нескольких терминалов украл деньги и потратил их на игровые автоматы, информирует региональное УМВД.

"Владелец терминалов проводил инкассацию и заметил, что не хватает 300 тысяч рублей. Он обратился в полицию", - говорится в публикации.

Полицейские осмотрели места происшествий и выяснили, что следов взлома на устройствах нет. Подозреваемым оказался мужчина, который обслуживал терминалы.

Фигурант сделал дубликаты ключей и в течение нескольких дней забирал деньги из устройств. Подозрения у прохожих он не вызвал. Все средства мужчина потратил на игровые автоматы.

По факту кражи завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.

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#Новости Ростова#Новости
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