rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Штрафовать без предупреждений будут на Дону за стихийную торговлю

25 апреля 2018, 17:42
Штрафовать без вынесения предупреждения будут в Ростовской области за торговлю в неположенных местах, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Кроме того, значительно увеличили суммы самих штрафов, теперь граждане будут платить 3-4 тысячи рублей вместо штрафа от 500 рублей до трех тысяч, должностные лица от 20 до 30 тысяч рублей, юридические - от 60 до 80 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

При этом сумму штрафа за торговлю вдоль автотрасс увеличат для всех категорий населения в среднем в два раза, частным лицам при первом нарушении придется заплатить от четырех до пяти тысяч рублей, должностным - от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим от 70 до 90 тысяч рублей.

При повторном нарушении сумму штрафа будут удваивать.

Отмечается, что стихийная торговля угрожает здоровью людей, покупающих непроверенную продукцию, но из-за незначительности суммы действующих штрафов бороться с ней сложно.

р3

Материалы по теме
Массовую торговлю овощами и рыбой без документов выявили в ТаганрогеБолее 700 незаконных точек торговли ликвидировали в Ростове в 2017 годуВ шесть раз повысят штрафы за придорожную торговлю в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00