Штрафовать без предупреждений будут на Дону за стихийную торговлю

При этом сумму штрафа за торговлю вдоль автотрасс увеличат для всех категорий населения в среднем в два раза, частным лицам при первом нарушении придется заплатить от четырех до пяти тысяч рублей, должностным - от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим от 70 до 90 тысяч рублей.