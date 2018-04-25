Штрафовать без предупреждений будут на Дону за стихийную торговлю

"Кроме того, значительно увеличили суммы самих штрафов, теперь граждане будут платить 3-4 тысячи рублей вместо штрафа от 500 рублей до трех тысяч, должностные лица от 20 до 30 тысяч рублей, юридические - от 60 до 80 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
При этом сумму штрафа за торговлю вдоль автотрасс увеличат для всех категорий населения в среднем в два раза, частным лицам при первом нарушении придется заплатить от четырех до пяти тысяч рублей, должностным - от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим от 70 до 90 тысяч рублей.
При повторном нарушении сумму штрафа будут удваивать.
Отмечается, что стихийная торговля угрожает здоровью людей, покупающих непроверенную продукцию, но из-за незначительности суммы действующих штрафов бороться с ней сложно.
р3