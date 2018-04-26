"Бельмом на глазу" назвал губернатор территорию у "Ростов-Арены"

Posted 26 апреля 2018, 06:02
Published 26 апреля 2018, 06:02
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
На совещании по подготовке к ЧМ-2018 министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов рассказал, что на сегодняшний день благоустройство территории около "Ростов-Арены" составляет 90%. Так, уже высажено 393 дерева и 520 кустарников, а также на западном подходе уже завершены работы по обустройству центрального бульвара и северной парковки на 560 машин. Василий Голубев остался недоволен тем, как обустраивается территория.
"Я лично сам пройду и посмотрю, взошли деревья или нет, так как еще два года назад я обращал внимание, что там должны быть насаждения высшего уровня и качества", - сообщил Голубев.
Безуглов уточнил, что не знает, сколько деревьев не взошло, но с территории стадиона неизвестные уже успели похитить четыре дерева.
"Я советую вам посчитать, сколько деревьев и кустарников не принялось, чтобы потом это не смотрелось как заброшенная территория, хотя уже сейчас большая территория между Левобережной и подъезду к Ростову смотрится, как бельмо на глазу", - добавил Голубев.