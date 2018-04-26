"Бельмом на глазу" назвал губернатор территорию у "Ростов-Арены"

На совещании по подготовке к ЧМ-2018 министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов рассказал, что на сегодняшний день благоустройство территории около "Ростов-Арены" составляет 90%. Так, уже высажено 393 дерева и 520 кустарников, а также на западном подходе уже завершены работы по обустройству центрального бульвара и северной парковки на 560 машин. Василий Голубев остался недоволен тем, как обустраивается территория.