Главную цель хакеров в 2018 году назвало МЧС РФ

"Электронные кошельки, в которые почти 40% россиян заходят через смартфоны, станут главной целью атак на мобильные устройства", - сказано в публикации.
Отмечается, что особые опасения вызывает интеграция хакеров и в террористические организации, и возможное направление кибератак на объекты инфраструктуры, что может привести к серьезным ЧС.
За 2017 год более чем в четыре раза увеличилось количество хакерских атак на информационные системы РФ, в том числе призванные скомпромментировать учетные данные.
Так, более 35% пришлось на вирусы-шифровальщики, при этом доля DDoS-атак в общей массе хакерских взломов составила 8%, проникновения в СМИ и соцсети - порядка 6%.
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