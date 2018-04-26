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Главную цель хакеров в 2018 году назвало МЧС РФ

26 апреля 2018, 15:25
Электронные кошельки россиян станут главной целью хакеров в 2018 году, заявило МЧС РФ, сведения опубликовал портал "Прайм".

"Электронные кошельки, в которые почти 40% россиян заходят через смартфоны, станут главной целью атак на мобильные устройства", - сказано в публикации.

Отмечается, что особые опасения вызывает интеграция хакеров и в террористические организации, и возможное направление кибератак на объекты инфраструктуры, что может привести к серьезным ЧС.

За 2017 год более чем в четыре раза увеличилось количество хакерских атак на информационные системы РФ, в том числе призванные скомпромментировать учетные данные.

Так, более 35% пришлось на вирусы-шифровальщики, при этом доля DDoS-атак в общей массе хакерских взломов составила 8%, проникновения в СМИ и соцсети - порядка 6%.

р3

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