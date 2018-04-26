Около 75% россиян боятся войны — соцопрос

Отмечается, что сейчас разговоры о войне действуют только на запугивание местных жителей. В то же время у страны есть большой потенциал как у пацифистского движения. По данным издания, в РФ не существует полноценных организаций, главной целью которых является борьба с милитаризацией общества. Также нет легально действующих движений, которые требуют прекращения внешних военных конфликтов.