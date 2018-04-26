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Около 75% россиян боятся войны — соцопрос

26 апреля 2018, 06:48
В ходе проведенного социального опроса удалось установить, что примерно 75% жителей России в той или иной форме боятся войны, информирует издание "Новые известия".

"В РФ существуют глубинные общественные фобии. Главная из них - это страх перед войной. Есть вероятность, что рост потерь в военных конфликтах и возникновение новых могут привести к изменению настроений в обществе", - говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас разговоры о войне действуют только на запугивание местных жителей. В то же время у страны есть большой потенциал как у пацифистского движения. По данным издания, в РФ не существует полноценных организаций, главной целью которых является борьба с милитаризацией общества. Также нет легально действующих движений, которые требуют прекращения внешних военных конфликтов.

"Такие действия не запрещены законом, однако созданием такой организации может заинтересоваться ФСБ. Сейчас противники милитаризации против увеличения военного бюджета", - пишет агентство.

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