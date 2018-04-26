Полицейский пункт организуют в театре Горького в Ростове на время ЧМ-2018

Он добавил, что площадь фан-зоны, которую будут патрулировать полицейские, составляет 15 тысяч квадратных метров. На территории планируют установить временное ограждение высотой 3,4 метра. Торжественное открытие фан-зоны запланировано на 14 июня. Всего к охране правопорядка на данной территории планируют привлечь 557 человек в послеобеденное и вечернее время, и 119 человек - в ночное и утреннее время. Помимо полицейских и представителей Росгвардии, территорию будут патрулировать казаки и сотрудники частных охранных предприятий.