Полицейский пункт организуют в театре Горького в Ростове на время ЧМ-2018

Posted 26 апреля 2018, 07:24
Published 26 апреля 2018, 07:24
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Фан-зона будет располагаться на Театральной площади напротив Театра имени Горького. В настоящее время рабочие приступили к монтажу данной площадки.
"В целях обеспечения охраны правопорядка и безопасности на территории фан-зоны в ростовском Театре имени Горького будет расположен объединенный пункт безопасности", - сказал Пашков.
Он добавил, что площадь фан-зоны, которую будут патрулировать полицейские, составляет 15 тысяч квадратных метров. На территории планируют установить временное ограждение высотой 3,4 метра. Торжественное открытие фан-зоны запланировано на 14 июня. Всего к охране правопорядка на данной территории планируют привлечь 557 человек в послеобеденное и вечернее время, и 119 человек - в ночное и утреннее время. Помимо полицейских и представителей Росгвардии, территорию будут патрулировать казаки и сотрудники частных охранных предприятий.
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