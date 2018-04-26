Ростовская область займет 4,4 млрд руб на покрытие дефицита бюджета

В документах также сказано, что Минфин намерен заплатить за пользование кредитом 1,1 миллиарда рублей — 186 миллионов в 2018 году, по 369 миллионов в 2019 и 2020 годах и в 2021 году — 177 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет регионального бюджета.