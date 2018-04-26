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Ростовская область займет 4,4 млрд руб на покрытие дефицита бюджета

26 апреля 2018, 15:47
Министерство финансов Ростовской области объявило два электронных аукциона на заключение контрактов но предоставлению невозобновляемой кредитной линии, следует из документов на портале госзакупок.

Таким образом региональный Минфин планирует взять два кредита на два и 2,4 миллиарда рублей. В документах говорится, что эти средства пойдут на покрытие дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств Ростовской области в 2018 году.

Контракты планируется заключить с коммерческими организациями. Годовая ставка по каждому из кредитов не должна превышать 8,25%. Срок погашения займов — 25 мая 2021 года.

В документах также сказано, что Минфин намерен заплатить за пользование кредитом 1,1 миллиарда рублей — 186 миллионов в 2018 году, по 369 миллионов в 2019 и 2020 годах и в 2021 году — 177 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет регионального бюджета.

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