Ростовская область займет 4,4 млрд руб на покрытие дефицита бюджета

Таким образом региональный Минфин планирует взять два кредита на два и 2,4 миллиарда рублей. В документах говорится, что эти средства пойдут на покрытие дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств Ростовской области в 2018 году.
Контракты планируется заключить с коммерческими организациями. Годовая ставка по каждому из кредитов не должна превышать 8,25%. Срок погашения займов — 25 мая 2021 года.
В документах также сказано, что Минфин намерен заплатить за пользование кредитом 1,1 миллиарда рублей — 186 миллионов в 2018 году, по 369 миллионов в 2019 и 2020 годах и в 2021 году — 177 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет регионального бюджета.
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