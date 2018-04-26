Студентов привлекут для перевода сайта о туризме в Ростове к ЧМ

Posted 26 апреля 2018, 03:49
Published 26 апреля 2018, 03:49
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
По ее словам, даже в популярном онлайн-справочнике информация о Ростове представлена только на русском и армянском языках. Туристический портал работает с начала года, сейчас он доступен на русском и частично на английском языках.
"На нем есть информация обо всех отелях и достопримечательностях, куда можно было бы пойти. Кроме того, там размещены аудиогиды по городу Ростову, которых ранее не было. Что касается перевода на английский, у нас размещены на английском языке гастрогид и ряд экскурсий, но весь сайт до конца не переведен. У нас есть инициатива, чтобы школьники и студенты включились в работу и помогли перевести информацию о достопримечательностях на языки мира", - сказала Камбулова.
Камбулова также добавила, что на сайте есть обратная связь, и если ростовчанам он кажется в какой-то части неудобным в использовании, они могут прислать свои замечания. Все недочеты исправляются в течение суток.
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