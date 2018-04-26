Студентов привлекут для перевода сайта о туризме в Ростове к ЧМ

"На нем есть информация обо всех отелях и достопримечательностях, куда можно было бы пойти. Кроме того, там размещены аудиогиды по городу Ростову, которых ранее не было. Что касается перевода на английский, у нас размещены на английском языке гастрогид и ряд экскурсий, но весь сайт до конца не переведен. У нас есть инициатива, чтобы школьники и студенты включились в работу и помогли перевести информацию о достопримечательностях на языки мира", - сказала Камбулова.