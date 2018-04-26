Власти Подмосковья хотят на месте редкого леса построить элитный поселок

Выяснилось, что до 2010 года участок относился к категории «земель сельскохозяйственного назначения», а потом бывший губернатор перевел его в «землю под населенные пункты».
По данным издания «Новые известия», владельцем леса является ЗАО «Агрохолдинг Горки-2», в совете директоров которого находятся два миллиардера - Гавриил Юшваев и Давид Якобашвили. Они написали заявление, в котором попросили перенести участок из одной категории в другую. И этого оказалось достаточно для того, чтобы уникальный лесной массив превратить в строительную площадку для коттеджного поселка. Действующий на тот момент губернатор Громов подписал постановление, не согласовав свое решение с местными жителями, не обсудив его с экспертами и, фактически, нарушив законодательство. В преступной схеме участвовал глава Одинцовского района Алексей Бредов, который написал заключение от своего имени и приложил его к постановлению. Администрация района скрыла от местных жителей существование этого документа, а постановление также не было размещено в Электронном фонде правовой и нормативно-технической информации.
Однако в течение семи лет лес никто не трогал. И лишь в конце 2017 года новый губернатор Московской области Андрей Воробьев решил продолжить дело, начатое предшественником. Местные жители случайно узнали, что уже назначены слушания по вопросу утверждения «Генерального плана сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района МО». Главное управление архитектуры и градостроительства МО выступило заявителем, а ЗАО «НИиПИ ИГСП» - разработчиком. Губернатор знал о происходящем и, более того, участвовал в этом, поскольку он является председателем Градостроительного совета МО.
Вокруг Липкинского леса находится семь сел и деревень, жители которых выступают резко против вырубки лесного массива. Их поддерживает Первая московская гимназия и дом отдыха. Российский писатель Александр Струев, который является жителем деревни Липки, сказал, что губернатор должен сажать деревья, а не уничтожать их ради наживы. Местные жители отправили жалобу в Генпрокуратуру и самому Воробьеву, однако ответа не получили до сих пор, хотя прошло уже три месяца.
Власть не трогала лес семь лет, потому что на его защиту встали лесники, выступающие против строительства на участке элитного поселка. Сотрудники Комлесхоза МО попросили Федеральное агентство лесного хозяйства инициировать судебное разбирательство от имени РФ. Однако ответ пока не получен.
Но перспективы туманны не только для лесного массива. Если на месте леса все же будут возведены коттеджи, то их владельцы могут быстро лишиться жилья. В соответствии с законодательством самовольные постройки - малоэтажные многоквартирные дома, построенные с нарушением градостроительных норм и правил, - подлежат сносу.