Власти Подмосковья хотят на месте редкого леса построить элитный поселок

По данным издания «Новые известия», владельцем леса является ЗАО «Агрохолдинг Горки-2», в совете директоров которого находятся два миллиардера - Гавриил Юшваев и Давид Якобашвили. Они написали заявление, в котором попросили перенести участок из одной категории в другую. И этого оказалось достаточно для того, чтобы уникальный лесной массив превратить в строительную площадку для коттеджного поселка. Действующий на тот момент губернатор Громов подписал постановление, не согласовав свое решение с местными жителями, не обсудив его с экспертами и, фактически, нарушив законодательство. В преступной схеме участвовал глава Одинцовского района Алексей Бредов, который написал заключение от своего имени и приложил его к постановлению. Администрация района скрыла от местных жителей существование этого документа, а постановление также не было размещено в Электронном фонде правовой и нормативно-технической информации.