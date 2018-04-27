"Русфинанс Банк" в Ростове оштрафовали за навязывание страховки к кредиту

Арбитражный суд Самарской области отказал ООО "Русфинанс Банк" в удовлетворении иска об отмене постановления управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, говорится в документах на сайте "Электронное правосудие".

Из материалов дела следует, что в ноябре 2017 года банк был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Основанием послужило заявление жителя Ростовской области, который пожаловался, что при оформлении кредитного договора "Русфинанс Банк" обязал его оформить договор страхования жизни. Кредитная организация пыталась оспорить решение в суде, но он оказался на стороне Роспотребнадзора. р2