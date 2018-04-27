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«Яндекс» раскритиковал Роскомнадзор из-за блокировки Telegram

27 апреля 2018, 13:17
Представители компании «Яндекс» назвали попытки заблокировать популярный мессенджер «ударом по Рунету».

По словам директора «Яндекса» по связям с общественностью Очира Манджикова, из-за действий Роскомнадзора пострадали многие ресурсы, в частности, социальные сети. В компании считают эту ситуацию ненормальной, заявил он в интервью rns.online. Манджиков подчеркнул, что российский информационный рынок может развиваться только в условиях свободной конкуренции, а ограничение доступа к ресурсам навредит прежде всего пользователям и приведет к падению качества продуктов.

Напомним, что в ночь на 27 апреля Роскомнадзор внес IP-адреса «Яндекса», Twitter, Liveinternet и «ВКонтакте» в реестр запрещенных. В официальном заявлении «Яндекса» говорится о том, что дежурная смена сотрудников смогла обеспечить доступность сервисов, поэтому от РКН сейчас ждут разъяснений.

В Роскомнадзоре заверили, что внесение IP-адресов в черный список обусловлено «технологическими особенностями работы системы», уведомлений о блокировке этим ресурсам никто не направлял.

Блокировку Telegram, созданного программистом и бизнесменом Павлом Дуровым, Роскомнадзор начал 16 апреля, выполняя решение Таганского суда Москвы. Поводом послужило то, что мессенджер отказался предоставить ФСБ расшифровку сообщений пользователей.

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