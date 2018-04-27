«Яндекс» раскритиковал Роскомнадзор из-за блокировки Telegram

По словам директора «Яндекса» по связям с общественностью Очира Манджикова, из-за действий Роскомнадзора пострадали многие ресурсы, в частности, социальные сети. В компании считают эту ситуацию ненормальной, заявил он в интервью rns.online. Манджиков подчеркнул, что российский информационный рынок может развиваться только в условиях свободной конкуренции, а ограничение доступа к ресурсам навредит прежде всего пользователям и приведет к падению качества продуктов.