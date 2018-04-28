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Posted 28 апреля 2018, 11:08

Published 28 апреля 2018, 11:08

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Фонд поддержки изобретательства создадут в России

28 апреля 2018, 11:08
Специальный фонд юридической и финансовой поддержки изобретательства создадут в Российской Федерации, сообщил пресс-центр ТПП.

"Россия входит в 10 стран-лидеров по количеству выданных патентов, только за 2017 год поступило свыше 36 тысяч заявок", - сказано в сообщении.

Защита интеллектуальной собственности стала ключевым вопросом прошедшего в Торгово-промышленной палате ежегодного форума.

"Вопрос защиты интересов изобретателей является основой развития современной цифровой экономики в условиях глобализации", - рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

С конца февраля 2018 года подача заявки в Роспатент позволяет защитить свой промо-образец по всему миру. Кроме того, подписали первое соглашение с медиаторами для защиты интеллектуальных прав.

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#Технологии#Новости#Видео
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