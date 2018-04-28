Фонд поддержки изобретательства создадут в России

Posted 28 апреля 2018, 11:08
Published 28 апреля 2018, 11:08
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Россия входит в 10 стран-лидеров по количеству выданных патентов, только за 2017 год поступило свыше 36 тысяч заявок", - сказано в сообщении.
Защита интеллектуальной собственности стала ключевым вопросом прошедшего в Торгово-промышленной палате ежегодного форума.
"Вопрос защиты интересов изобретателей является основой развития современной цифровой экономики в условиях глобализации", - рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.
С конца февраля 2018 года подача заявки в Роспатент позволяет защитить свой промо-образец по всему миру. Кроме того, подписали первое соглашение с медиаторами для защиты интеллектуальных прав.
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