Строительство района на месте аэропорта в Ростове подорожало на 54 млрд руб

Как отметила директор департамента экономики Ростова-на-Дону Светлана Камбулова, на территории размером в 350 гектаров, где располагается старый аэропорт, планируется возвести жилые дома, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, в число которых входят 18 детских садов, которые примут 4,5 тысячи малышей, 8 школ, 6 поликлиник, медцентр, 6 спортивных комплексов и другие объекты.