Строительство района на месте аэропорта в Ростове подорожало на 54 млрд руб

Posted 28 апреля 2018, 12:35
Published 28 апреля 2018, 12:35
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Напомним, что ранее в реализацию данного проекта планировалось вложить 150 миллиардов рублей.
Как отметила директор департамента экономики Ростова-на-Дону Светлана Камбулова, на территории размером в 350 гектаров, где располагается старый аэропорт, планируется возвести жилые дома, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, в число которых входят 18 детских садов, которые примут 4,5 тысячи малышей, 8 школ, 6 поликлиник, медцентр, 6 спортивных комплексов и другие объекты.
Планируется, что население нового района составит 100 тысяч человек.
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