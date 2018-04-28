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Posted 28 апреля 2018, 12:35

Published 28 апреля 2018, 12:35

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Строительство района на месте аэропорта в Ростове подорожало на 54 млрд руб

28 апреля 2018, 12:35
Сумма инвестиций в строительство жилого района на месте старого аэропорта составит 204 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Напомним, что ранее в реализацию данного проекта планировалось вложить 150 миллиардов рублей.

Как отметила директор департамента экономики Ростова-на-Дону Светлана Камбулова, на территории размером в 350 гектаров, где располагается старый аэропорт, планируется возвести жилые дома, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, в число которых входят 18 детских садов, которые примут 4,5 тысячи малышей, 8 школ, 6 поликлиник, медцентр, 6 спортивных комплексов и другие объекты.

Планируется, что население нового района составит 100 тысяч человек.

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#Экономика#Новости
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