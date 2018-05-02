Стали известны самые популярные японские авто в РФ

"Рейтинг составили на основе продаж новых легковушек в 2018 году. На первом месте оказалась Toyota с показателем 19 тысяч проданных машин. Это число выросло на 2,6% по сравнению с таким же периодом 2017 года", - говорится в сообщении.
На втором месте расположился Nissan, удалось продать 16,8 тысячи авто. Этот показатель вырос на 17%. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi с результатом почти 7 тысяч машин.
Также в списке оказались Mazda и Datsun. Самой популярной машиной на рынке России стал кроссовер Toyota RAV4.
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