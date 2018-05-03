Ночная тренировка парада Победы пройдет в Ростове 3 мая

Напомним, парад в честь Великой Победы в Ростове в 2018 году впервые будут возглавлять легендарная БМ-13 "Катюша" и танк Т-34. В параде примут участие свыше 2,6 тысячи военнослужащих округа и порядка 70 единиц спецтехники.