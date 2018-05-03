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Posted 3 мая 2018, 07:52

Published 3 мая 2018, 07:52

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ночная тренировка парада Победы пройдет в Ростове 3 мая

3 мая 2018, 07:52
Сюжет
Новости Ростова
Генеральная тренировка парада в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в Ростове-на-Дону вечером 3 мая, сведения предоставила пресс-служба ЮВО.

"Начало генеральной репетиции в 20.00 мск", - сказано в сооющении.

Первая тренировка парада к 9 Мая в Ростове прошла 26 апреля, тогда парадные расчеты прошли по Театральной площади под звуки сводного оркестра гарнизона.

Напомним, парад в честь Великой Победы в Ростове в 2018 году впервые будут возглавлять легендарная БМ-13 "Катюша" и танк Т-34. В параде примут участие свыше 2,6 тысячи военнослужащих округа и порядка 70 единиц спецтехники.

Кроме того, жители и гости Ростова увидят праздничный салют из 30 залпов.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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