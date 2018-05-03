Цирк подаст в суд на блогера за клевету про нечистоты в парке Таганрога

Posted 3 мая 2018, 09:42
Published 3 мая 2018, 09:42
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
Блогер из Таганрога О. Осипов опубликовал на своей странице в соцсетях фотографии из парка Горького, где сейчас расположился цирк-шапито Frankoni. Осипов утверждает, что все нечистоты животных сливаются прямо в парк через шланг. Местные СМИ поддержали тему о сливаемых отходах, новость получила широкую огласку.
"Это ложь, никаких отходов мы не сливаем, все нечистоты по трубам уходят в канализацию. В фуре, которую сфотографировал Осипов, живут артисты, а не животные. Будем связываться с нашим адвокатом, чтобы подать в суд на этого блогера", - говорит Гуревич.
По словам директора цирка, руководители парка пригласили блогера сегодня в парк Горького, чтобы он ознакомился со всеми трубами, соединяющими цирк с канализацией.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]