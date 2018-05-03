Цирк подаст в суд на блогера за клевету про нечистоты в парке Таганрога

"Это ложь, никаких отходов мы не сливаем, все нечистоты по трубам уходят в канализацию. В фуре, которую сфотографировал Осипов, живут артисты, а не животные. Будем связываться с нашим адвокатом, чтобы подать в суд на этого блогера", - говорит Гуревич.