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Posted 3 мая 2018, 08:59

Published 3 мая 2018, 08:59

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Условную атаку беспилотников успешно отразили на Юге России

3 мая 2018, 08:59
Условную атаку беспилотников отразили подразделения оперативного реагирования Южного военного округа, сведения предоставила пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки готовности частей отработали навыки взаимодействия различных типов станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки нового поколения", - сказано в сообщении.

При помощи современных комплексов РЭБ расчеты вывели из строя навигационные системы беспилотных летательных аппаратов условного противника. Бойцам подразделений оперативного реагирования помогали дежурные отряды ПВО и снайперы.

Кроме уничтожения беспилотников военнослужащие провели тренировки по блокированию диверсионных групп условного противника во время попытки проникнуть на территорию военных городков для захвата складов боеприпасов и парков боевых машин.

Всего в учениях приняли участие свыше двух тысяч человек личного состава и порядка 300 единиц спецтехники.

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