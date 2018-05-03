Условную атаку беспилотников успешно отразили на Юге России

Posted 3 мая 2018, 08:59
Published 3 мая 2018, 08:59
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
"В ходе проверки готовности частей отработали навыки взаимодействия различных типов станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки нового поколения", - сказано в сообщении.
При помощи современных комплексов РЭБ расчеты вывели из строя навигационные системы беспилотных летательных аппаратов условного противника. Бойцам подразделений оперативного реагирования помогали дежурные отряды ПВО и снайперы.
Кроме уничтожения беспилотников военнослужащие провели тренировки по блокированию диверсионных групп условного противника во время попытки проникнуть на территорию военных городков для захвата складов боеприпасов и парков боевых машин.
Всего в учениях приняли участие свыше двух тысяч человек личного состава и порядка 300 единиц спецтехники.
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