rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2018, 16:28

Published 4 мая 2018, 16:28

Modified 1 октября, 13:44

Updated 1 октября, 13:44

Доходы ректора ЮФУ в 2017 году выросли на 60%

4 мая 2018, 16:28
Доход ректора Южного федерального университета (ЮФУ) Марины Боровской по итогам 2017 года составил 8,9 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных на сайте учебного учреждения.

По сравнению с данными за 2016 год, доходы ректора ЮФУ выросли на 3,5 миллиона рублей или более, чем на 60%.

Кроме того, в собственности у Марины Боровской имеются две квартиры площадью 118,1 и 106,3 квадратных метра, часть жилого дома, площадь которого 272 квадратных метра и доля в земельном участке площадью 644 квадратных метра. Автомобиля у ректора ЮФУ нет.

Супругу Марины Боровской принадлежит Infiniti M37X, а также половина квартиры, площадь которой составляет 26,9 квадратных метра. Его доход в 2017 году составил 1,2 миллиона рублей, увеличившись за год на 400 тысяч.

Марина Боровская возглавила Южный федеральный университет в 2012 году. Она является профессором и доктором экономических наук.

р2

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика