Доходы ректора ЮФУ в 2017 году выросли на 60%

Кроме того, в собственности у Марины Боровской имеются две квартиры площадью 118,1 и 106,3 квадратных метра, часть жилого дома, площадь которого 272 квадратных метра и доля в земельном участке площадью 644 квадратных метра. Автомобиля у ректора ЮФУ нет.