Доходы ректора ЮФУ в 2017 году выросли на 60%

Posted 4 мая 2018, 16:28
Published 4 мая 2018, 16:28
Modified 1 октября, 13:44
Updated 1 октября, 13:44
По сравнению с данными за 2016 год, доходы ректора ЮФУ выросли на 3,5 миллиона рублей или более, чем на 60%.
Кроме того, в собственности у Марины Боровской имеются две квартиры площадью 118,1 и 106,3 квадратных метра, часть жилого дома, площадь которого 272 квадратных метра и доля в земельном участке площадью 644 квадратных метра. Автомобиля у ректора ЮФУ нет.
Супругу Марины Боровской принадлежит Infiniti M37X, а также половина квартиры, площадь которой составляет 26,9 квадратных метра. Его доход в 2017 году составил 1,2 миллиона рублей, увеличившись за год на 400 тысяч.
Марина Боровская возглавила Южный федеральный университет в 2012 году. Она является профессором и доктором экономических наук.
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