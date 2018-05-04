Дорожные испытания беспилотников легализуют в России

"Минпромторг уже начал подготовку пакета документов, который поможет выработать оптимальный "порядок представления документов на проведение испытаний транспортных средств с повышенной степенью автоматизации", - сказано в публикации.
Кроме того, проект предусматривает четкое определение критериев для участия в испытаниях водителей.
Для этого создали "дорожную карту" при участии инфраструктурного центра AutoNet, которая предусматривает присутствие участников компании на мировом рынке в 9,2% к 2035 году.
Отмечается, что для развития сферы беспилотных перевозок необходима возможность тестирования аппаратов без участия водителя. В настоящее время российской законодательство таких испытаний не допускает.
По мнению экспертов, невозможность проведения полноценных испытаний может поставить Россию в невыгодное положение по отношению к остальному миру.
р3