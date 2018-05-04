Немецкие инженеры предлагают внедрить в смартфон встроенный нос

Posted 4 мая 2018, 00:33
Published 4 мая 2018, 00:33
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
По мнению разработчиков данное устройство могло бы быть полезным для определения свежести продуктов или улавливании запаха дыма, поскольку после настройки, оно может работать в разы быстрее человеческого обоняния.
Ранее инженеры создали специальньные датчики, которые в настоящее время применяются во многих областях производства, разработанное немецкими учеными устройство имеет минимальные размеры. Научная команда работает над тем, что сделать производство искусственного "носа" как можно более дешевым и массовым.
В качестве модели разработчики использовали нос человека, который использует порядка 400 рецептеров. В новом устройстве нановолокна реагируют на сложные газовые смеси, а также создают образцы сигналов, по которым датчик обнаруживает запахи. Тем не менее, ученым пока еще предстоит доработать электронный нос, который пока не может различить варианты запахов. Например, цветы в солнечный день пахнут иначе, чем во время дождя.
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