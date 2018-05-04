Немецкие инженеры предлагают внедрить в смартфон встроенный нос

В качестве модели разработчики использовали нос человека, который использует порядка 400 рецептеров. В новом устройстве нановолокна реагируют на сложные газовые смеси, а также создают образцы сигналов, по которым датчик обнаруживает запахи. Тем не менее, ученым пока еще предстоит доработать электронный нос, который пока не может различить варианты запахов. Например, цветы в солнечный день пахнут иначе, чем во время дождя.