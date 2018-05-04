После возбуждения дела ЕР приостановит членство депутата-дебошира

Амураль напал на водителя Сергея Коваленко с пистолетом 15 марта. Водители чуть не столкнулись на повороте на улице Красноармейской и переулке Островском, после чего завязался конфликт, депутат начал угрожать Коваленко пистолетом, выстрелил в лобовое стекло и избил оппонента. СК отказал в возбуждении уголовного дела, Коваленко будет жаловаться на действия следователей в прокуратуру.