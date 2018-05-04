Ростовчанку во Вьетнаме осудили пожизненно за чемодан с кокаином

Ростовчанка в Таиланде в 2014 году вышла замуж за нигерийца по имени Ник. Мужчина пригласил ее в Бразилию и подарил чемодан. Дапирка упаковала свои вещи, а в аэропорту ее задержали - оказалось, что у чемодана двойное дно. Ник, по словам ростовчанки, положил в нее кокаин. Дапирка уверяет, что не знала, какой груз она перевозит.