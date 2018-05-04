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Ростовчанку во Вьетнаме осудили пожизненно за чемодан с кокаином

4 мая 2018, 09:19
Уроженку Ростова Марию Дапирка во Вьетнаме осудили в пятницу пожизненно за контрабанду наркотиков, сообщил RostovGazeta адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов.

Ростовчанка в Таиланде в 2014 году вышла замуж за нигерийца по имени Ник. Мужчина пригласил ее в Бразилию и подарил чемодан. Дапирка упаковала свои вещи, а в аэропорту ее задержали - оказалось, что у чемодана двойное дно. Ник, по словам ростовчанки, положил в нее кокаин. Дапирка уверяет, что не знала, какой груз она перевозит.

"В пятницу суд Хошимина вынес решение о пожизненном лишении свободы Марии Дапирка. Мы будем предпринимать все возможные действия для защиты ее прав и интересов", - отметил Нурмагамбетов.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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