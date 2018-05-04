Власти Ростова опровергли информацию о строительстве отеля на набережной

Posted 4 мая 2018, 13:16
Published 4 мая 2018, 13:16
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"По данным информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Ростова-на-Дону, застройщики, правообладатели земельных участков, расположенных в районе объекта Парамоновских складов, с заявлением о выдаче разрешения на строительство капитального объекта - "Гостиница" - в департамент не обращались, соответствующее разрешение департаментом не выдавалось", - следует из ответа.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что на набережной Дона в Ростове возведут еще один отель, который будет располагаться рядом с Парамоновскими складами.