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Posted 4 мая 2018, 13:16

Published 4 мая 2018, 13:16

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Власти Ростова опровергли информацию о строительстве отеля на набережной

4 мая 2018, 13:16
Сюжет
Новости Ростова
Власти Ростова опровергли появившуюся в СМИ информацию о строительстве новой гостиницы на набережной Ростова рядом с Парамоновскими складами, следует из ответа администрации города Ростова на запрос RostovGazeta.

"По данным информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Ростова-на-Дону, застройщики, правообладатели земельных участков, расположенных в районе объекта Парамоновских складов, с заявлением о выдаче разрешения на строительство капитального объекта - "Гостиница" - в департамент не обращались, соответствующее разрешение департаментом не выдавалось", - следует из ответа.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что на набережной Дона в Ростове возведут еще один отель, который будет располагаться рядом с Парамоновскими складами.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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