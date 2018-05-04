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Posted 4 мая 2018, 19:08

Published 4 мая 2018, 19:08

Modified 1 октября, 13:57

Updated 1 октября, 13:57

Власти уберут шаттлы от "Ростов-Арены", опасаясь давок после матчей

4 мая 2018, 19:08
Власти Ростовской области решили не завершать маршрут автобусов-шаттлов, доставляющих болельщиков к "Ростов-Арене", в непосредственной близости со стадионом, опасаясь давки по окончанию матчей, сообщил министр транспорта региона Андрей Иванов.

Ранее болельщики, которые уже посетили два тестовых матча на новом стадионе, пожаловались в соцсетях на то, что автобусы-шаттлы высаживают их слишком далеко от стадиона.

"Если мы подгоним шаттлы к стадиону, то одновременный выход тысячи человек по окончанию матча приведет к тому, что автобусы не смогут тронуться и выехать со стадиона. Такие случаи были, не у нас, в других городах", - заявил Иванов.

По его словам, мировая практика такова, что ни один автобус-шаттл не довозит болельщиков непосредственно к воротам входа. "Настроения у болельщиков разные. Они могут и взять его на абордаж, и тогда никто никуда не отъедет", - пояснил министр.

По словам Иванова, дорога от остановки, где высаживает болельщиков водитель автобуса, до стадиона займет максимум полчаса.

Иванов подчеркнул, чтобы иностранные гости чемпионата смогли сориентироваться, на прилегающей к стадиону территории установили специальные знаки. В дни матчей здесь также будут работать волонтеры, которые подскажут гостям направление движения. "Опыт показывает, что люди, которые приехали на стадион на шаттле, на нем же и уедут", - сказал Иванов.

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