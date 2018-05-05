Военные на Дону будут сбивать из огнестрельного оружия беспилотники

Попыток проникновения на военные объекты в Южном военном округе, по словам Астафьева, не было. «Территория воинских частей охраняется, в том числе и воздух, мы не говорим о том, что мы сбиваем беспилотники все подряд, где бы то ни было. Вам никто не запрещает беспилотниками снимать природу, горы, леса, но не закрытые военные объекты», - заявил начальник пресс-службы.