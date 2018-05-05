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Posted 5 мая 2018, 15:16

Published 5 мая 2018, 15:16

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Военные на Дону будут сбивать из огнестрельного оружия беспилотники

5 мая 2018, 15:16
Военные в Ростовской области будут сбивать из огнестрельного оружия квадрокоптеры, которые летают над военными объектами, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Мы знаем, как бороться с беспилотниками, и боремся с ними на территории военных объектов. Если вдруг какой-то беспилотный летательный аппарат обнаружили при попытке проникнуть на территорию, то его могут сбить», - отметил он.

По его словам, есть несколько способов, как это сделать, в том числе и несколько экспериментальных разработок, но на вооружении в ЮВО такой техники пока нет, поэтому сбивать квадрокоптеры планируют с обычного огнестрельного оружия.

«У нас есть опыт сирийский, который подтверждает, что такая опасность есть, и мы готовы противостоять точно так же, как в рамках мероприятий по боевой подготовке учимся стрелять в противника, точно так же знаем, что есть вероятность нападения боевых дронов, и так же учимся отражать эти атаки», - сказал Астафьев.

Попыток проникновения на военные объекты в Южном военном округе, по словам Астафьева, не было. «Территория воинских частей охраняется, в том числе и воздух, мы не говорим о том, что мы сбиваем беспилотники все подряд, где бы то ни было. Вам никто не запрещает беспилотниками снимать природу, горы, леса, но не закрытые военные объекты», - заявил начальник пресс-службы.

Сложности со съемкой военных возникли при проведении репетиции парада в городе Ростове-на-Дону. Корреспондент RostovGazeta снимал с воздуха репетицию парада, когда его деятельность привлекла внимание военных. Астафьев знал, что законной деятельности журналиста препятствуют, но не предпринял попыток урегулировать ситуацию.

«Я слышал разговор товарищей, которые там присутствовали, из органов. Они обсуждали вопрос о том, что вас нужно задержать и допросить», - пояснил Астафьев.

Сотрудники в военной форме, не представившись, заявили о незаконности съемки с квадрокоптера, при этом не смогли назвать пункты законодательства, которые были нарушены. Они привлекли сотрудников полиции и ФСБ, но те разъяснили военным, что они не правы.

Астафьев добавил, тот факт, что корреспондента не задержали, - это его везение.

«Вы же понимаете, что есть беспилотники, которые предназначены для боевого применения. Как мы должны определить, если мы не знаем, чей беспилотник летает», - заявил Астафьев.

#Общество#Новости#Видео
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