Дело депутата, напавшего с пистолетом на ростовчанина, пересмотрят

"Он не согласился с этим решением и с помощью адвоката подал жалобу. Как адвокат, могу поаплодировать своему коллеге, который перед подачей жалобы создал такое информационное поле. Оно является давлением не на нас, депутатов, а давлением на правоохранительные органы. Насколько я знаю, постановление отменили, и данный случай снова будет расследован, хотя совершенно очевидно, что депутат не виноват", - заявил Лазарев.