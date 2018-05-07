Дело депутата, напавшего с пистолетом на ростовчанина, пересмотрят

Posted 7 мая 2018, 10:40
Published 7 мая 2018, 10:40
Modified 1 октября, 13:39
Updated 1 октября, 13:39
Инцидент произошел еще в марте этого года. Стороны не поделили дорогу, в результате чего между водителями возник конфликт. По словам потерпевшего Сергея Коваленко, депутат угрожал расправой местному жителю, а также нанес ряд телесных повреждений. Коваленко написал заявление в Следственный комитет, но потерпевшему было отказано в возбуждении уголовного дела.
"Он не согласился с этим решением и с помощью адвоката подал жалобу. Как адвокат, могу поаплодировать своему коллеге, который перед подачей жалобы создал такое информационное поле. Оно является давлением не на нас, депутатов, а давлением на правоохранительные органы. Насколько я знаю, постановление отменили, и данный случай снова будет расследован, хотя совершенно очевидно, что депутат не виноват", - заявил Лазарев.
Коваленко сообщил RostovGazeta, что он по-прежнему намерен настаивать на объективном рассмотрении дела. "Сейчас будет проводиться проверка. Я думаю, что меня повторно вызовут для уточнения показаний. Надеюсь, что будут учтены записи видеорегистратора, и будет принято законное решение", - сказал он.
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