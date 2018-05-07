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Posted 7 мая 2018, 11:02

Published 7 мая 2018, 11:02

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Кастинг международного конкурса красоты "Мисс офис" пройдет в Ростове

7 мая 2018, 11:02
Сюжет
Новости Ростова
Кастинг конкурса "Мисс офис" пройдет в Ростове-на-Дону 19 мая, следует из информации, опубликованной на сайте мероприятия.

"Для участия в конкурсе девушкам, чувствующим себя достойной звания "Мисс офис", необходимо заполнить анкету на сайте с рассказом о себе и двумя фотографиями", - сказано в сообщении.

Возраст участниц от 18 до 30 лет, семейное положение не важно, главное условие - работа в офисе.

По данным СМИ, во время кастинга в Ростове участниц ожидают несколько испытаний, среди которых стандартное дефиле, творческий конкурс и самопрезентация.

Прошедшие отбор получат шанс на участие в финале в Москве и приз в два миллиона рублей.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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