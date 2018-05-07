Кастинг международного конкурса красоты "Мисс офис" пройдет в Ростове

Posted 7 мая 2018, 11:02
Published 7 мая 2018, 11:02
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
"Для участия в конкурсе девушкам, чувствующим себя достойной звания "Мисс офис", необходимо заполнить анкету на сайте с рассказом о себе и двумя фотографиями", - сказано в сообщении.
Возраст участниц от 18 до 30 лет, семейное положение не важно, главное условие - работа в офисе.
По данным СМИ, во время кастинга в Ростове участниц ожидают несколько испытаний, среди которых стандартное дефиле, творческий конкурс и самопрезентация.
Прошедшие отбор получат шанс на участие в финале в Москве и приз в два миллиона рублей.
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