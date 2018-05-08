На семь лет дольше обычных людей живут шахматисты — ученые

Posted 8 мая 2018, 09:55
Published 8 мая 2018, 09:55
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
"В ходе исследования собрали данные о более чем 16 тысячах шахматистах со званием гроссмейстера и занимавших призовые места в мировых соревнованиях", - сказано в публикации.
Все они прожили долгую жизнь, но причины этого ученые не знают. Давно известно, что профессиональные спортсмены живут дольше обычных людей за счет отказа от вредных привычек, но как на продолжительность жизни влияют интеллектуальные способности, пока не ясно.
р3
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]