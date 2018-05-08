В 2018 году на СКЖД погибли 13 человек

С начала 2018 года при пересечении путей Северо-Кавказской железной дороги в неустановленных местах погибли 13 человек, сообщил пресс-центр компании.

"Кроме того, шесть человек получили травмы разной степени тяжести", - сказано в сообщении. Отмечается, что за аналогичный период 2017 года число погибших так же составило 13 человек, а пострадавших было больше, 10 человек. Кроме того, вдвое сократилось число погибших детей, с четырех подростков за январь-апрель 2017 года до двух в первом квартале 2018-го. Основной причиной получения травм и смерти на железной дороге по-прежнему остается несоблюдение техники безопасности, в частности, пересечение путей перед движущимся поездом в неустановленных местах. Такие случаи составляют 94% от всех происшествий на СКЖД. р3