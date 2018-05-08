В 2018 году на СКЖД погибли 13 человек

Posted 8 мая 2018, 11:47
Published 8 мая 2018, 11:47
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Кроме того, шесть человек получили травмы разной степени тяжести", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за аналогичный период 2017 года число погибших так же составило 13 человек, а пострадавших было больше, 10 человек.
Кроме того, вдвое сократилось число погибших детей, с четырех подростков за январь-апрель 2017 года до двух в первом квартале 2018-го.
Основной причиной получения травм и смерти на железной дороге по-прежнему остается несоблюдение техники безопасности, в частности, пересечение путей перед движущимся поездом в неустановленных местах. Такие случаи составляют 94% от всех происшествий на СКЖД.
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