rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 мая 2018, 11:47

Published 8 мая 2018, 11:47

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В 2018 году на СКЖД погибли 13 человек

8 мая 2018, 11:47
С начала 2018 года при пересечении путей Северо-Кавказской железной дороги в неустановленных местах погибли 13 человек, сообщил пресс-центр компании.

"Кроме того, шесть человек получили травмы разной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за аналогичный период 2017 года число погибших так же составило 13 человек, а пострадавших было больше, 10 человек.

Кроме того, вдвое сократилось число погибших детей, с четырех подростков за январь-апрель 2017 года до двух в первом квартале 2018-го.

Основной причиной получения травм и смерти на железной дороге по-прежнему остается несоблюдение техники безопасности, в частности, пересечение путей перед движущимся поездом в неустановленных местах. Такие случаи составляют 94% от всех происшествий на СКЖД.

р3

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика